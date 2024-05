Quattro tenniste di Valmadrera a Buckingham per rinforzare il gemellaggio

Giornate incredibilmente estive in occasione del 'Buckingham's Big Tennis Weekend' in Inghilterra svolto il 18 e 19 maggio, al quale quattro tenniste del Tennis Club 88 Valmadrera hanno preso parte nella città inglese di Buckingham, vicino a Oxford.

Si è trattato di una competizione amatoriale con tennisti tedeschi, francesi e danesi legati alla cittadina inglese per gemellaggi o patti di amicizia, come la città di Valmadrera, che per l'occasione è stata invitata.

Le competizioni nella patria del tennis su erba sono state all'insegna dell'internazionalità, dell'amicizia e della condivisione di diversi stili di vita anche attraverso lo sport.

"Ospitate da persone già venute a Valmadrera"

"Ci raccontano le nostre tenniste di avere avuto una splendida accoglienza, ospitate in famiglia da quelle persone che già avevano fatto visita a Valmadrera ad aprile e qualche anno fa, famiglie inglesi innamorate del nostro territorio - spiega il sindaco Antonio Rusconi - Il tennis club d'oltremanica ha organizzato ogni evento alla perfezione, dalle competizioni ai momenti di festa e convivialità. 'Tennis, parties and food' ma anche 'full immersion nella lingua inglese', comunicano le nostre tenniste entusiaste per questo indimenticabile weekend, favorito anche da sole e caldo".

Rusconi ha poi rivolto un ringraziamento alle tenniste del Tennis Club 88 per avere incentivato il gemellaggio di Valmadrera con Buckingham.