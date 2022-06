Abbadia, c'è l'accordo per allargare il sottopasso

Presto potrebbe essere meno disagevole e più sicuro attraversare via per Novegolo ad Abbadia Lariana. Nell’ambito del Piano di soppressione dei passaggi a livello di Rete Ferroviaria dello Stato, è stato firmato infatti un accordo fra il Comune di Abbadia e il gestore della linea ferroviaria per la redazione di un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per l’allargamento del sottopassaggio di Via Per Novegolo in prossimità dell’intersezione con via Nazionale. Il sottopassaggio attualmente presenta un calibro di 3,5 metri, insufficiente per il volume di traffico e soprattutto per la sicurezza dei numerosi pedoni. Con questo accordo verrà redatto entro 90 giorni una un primo progetto e soprattutto verrà definito l’importo dell’opera, passo fondamentale poi per il reperimento di risorse.

"Opportunità di miglioramento della viabilità"

"Questo accordo firmato con Rfi è fondamentale per iniziare a lavorare concretamente sull’allargamento del sottopassaggio - commenta il sindaco Roberto Sergio Azzoni - Ci sarà così la possibilità di verificare la fattibilità tecnica dell’opera e calcolare l’importo dei lavori così da permettere ai due enti la ricerca della copertura finanziaria. Questo non significa l’immediata e improvvisa chiusa dell’unico passaggio a livello del paese: quest’ultimo è però presente nel piano di soppressione in quanto non prioritario e con alternative nelle immediate prossimità. Il nostro obiettivo è quello di trasformare questa criticità in un’opportunità di miglioramento del collegamento veicolare e viabile fra Via Nazionale e parte del paese”. Il nuovo sottopassaggio prevederà una larghezza della carreggiata che passerà da 3.5 metri a 8 metri, con due corsie per senso di marcia e un marciapiede di 1.5 m di larghezza.