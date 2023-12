Abbadia: nel 2023 incassati 210mila euro dai parcheggi

Abbadia Lariana ha approvato il Bilancio triennale di previsione 2024/2026, un documento di programmazione economico-finanziaria "in salute", come lo ha definito il sindaco Roberto Azzoni.

Le previsioni per i prossimi tre anni nascono da alcune cifre fatte registrare nell'anno che si sta concludendo, in particolare per quanto riguarda il turismo. "Il Bilancio di previsione risente in maniera positiva dell'incremento degli introiti dei parcheggi, raddoppiati negli ultimi quattro anni e passati da poco meno di 100mila euro a 210mila nel 2023. Vanno considerati anche i 100mila lordi dei Piani Resinelli. Queste risorse rimangono sul territorio per la manutenzione di vario genere: verde, illuminazione, strade" spiega il primo cittadino.

Un'altra crescita notevole si è verificata per la tassa di soggiorno. È passata da poco meno di 5mila euro nel 2020 a circa 25mila euro. Anche queste risorse possono essere investite nel campo del turismo per generare un ulteriore miglioramento dell'attrattività di Abbadia, destagionalizzando così i flussi turistici. Lo sta facendo bene l'assessore Irene Azzoni attraverso il grande lavoro di mappatura dei sentieri e relativa cartellonistica, che verrà presentato fra poche settimane".

Attesa per la pista ciclopedonale

Una delle opere più attese dal 2024 in avanti è la pista ciclopedonale Abbadia-Lecco: cosa farà il Comune? "Ci occuperemo del tratto di immissione fra la ciclovia Anas e la viabilità comunale e provinciale, con la realizzazione di un sovrappasso sulla Sp72 che verrà finanziata mediante Provincia di Lecco e Regione Lombardia per circa 1,6 milioni di euro".

Il Comune di Abbadia negli ultimi mesi ha dato grande importanza all'efficientamento energetico degli immobili comunali. "E continueremo a farlo. Efficientare vuol dire risparmiare ma anche dare risposte concrete all'emergenza climatica - prosegue Azzoni - Dopo il rifacimento di caldaia e illuminazione in palestra, la posa del fotovoltaico su Municipio e Scuola Primaria, la dismissione della caldaia a gasolio nelle ex-scuole elementari di Crebbio, la sostituzione di tutta l'illuminazione pubblica in paese con punti luce a led, nel 2024 toccherà a biblioteca e ufficio turistico: saranno utilizzati fondi del Pnrr per 50mila euro per ammodernare serramenti, riscaldamento e illuminazione al fine di ottimizzare il consumo energetico".

Le opere pubbliche del 2024

Azzoni si sofferma sulle più importanti opere publiche in programma nel 2024. "La messa in sicurezza del parcheggio di Via Nazionale, la manutenzione straordinaria delle piste agrosilvopastorali, la riqualificazione del cimitero di Crebbio, la riqualificazione del centro di raccolta (2° lotto), la messa in sicurezza di parte della viabilità dei Piani Resinelli e la videosorveglianza sempre ai Resinelli. Senza dimenticare la conclusione delle opere già avviate, come la riqualifica del Parco Ulisse Guzzi. Inoltre concretizzeremo la progettazione di due temi che mi stanno particolarmente a cuore: il primo è la bonifica della discarica in località Navegno che in passato ospitava i rifiuti urbani del nostro paese; la redazione del piano di bonifica definirà le modalità per risolvere questa problematica che da troppo tempo interessa i nostri boschi. Il secondo riguarda la redazione del piano di polizia idraulica, con un approfondimento dettagliato sul nostro reticolo idrico: torrente Zerbo, Poino e Val Major; fondamentale in un contesto in cui gli eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti. Non ultimo, verrà anche effettuato il censimento e l’analisi fitosanitaria e della stabilità di tutte alberature pubbliche, al fine di mettere in sicurezza ma anche valorizzare il patrimonio arboreo comunale".