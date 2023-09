Abbadia premia i suoi giovani studenti più meritevoli

Abbadia premia i suoi studenti più meritevoli. Sono state consegnate giovedì sera in sala civica, come vuole la tradizione, le borse di studio promosse dal Comune relative all'anno scolastico 2022/23.

Presenti, oltre a ragazzi e ragazze, genitori, docenti e il dirigente scolastico dell'Ics "A. Volta" Massimiliano Craia, numerosi cittadini, il sindaco Roberto Azzoni e i rappresentanti dell'Amministrazione.

I nomi dei premiati

Premiati gli alunni diplomatisi alle scuole medie con voto 10, Maddalena Merigo e Valentino Requena, che hanno ricevuto un contributo di 250 euro; gli alunni promossi con 9, Marina Astorino, Sofia Minniti, Simone Pugliese e Anita Riva, ai quali il Comune ha destinato la somma di 125 euro.

La cerimonia si è svolta prima del Consiglio comunale, come ha spiegato Azzoni, "per non limitare l'evento alla popolazione scolastica ma aprirlo alla cittadinanza. È uno dei momenti belli dell'essere sindaco: vedere un numero così alto di premiati è motivo di orgoglio per noi e per la scuola".

"C'è bisogno di questa qualità"

Il sindaco ha rivolto diverse raccomandazioni agli studenti: "Auspico che questo sia un punto di arrivo e soprattutto di partenza, che vi possa aiutare durante i momenti duri che arriveranno lungo il percorso alle scuole superiori".

Sia Azzoni sia il dirigente Craia hanno sottolineato un aspetto importante: "Ricordatevi di questo momento, perché la comunità vi ha offerto un percorso per condurvi a ottenere un riconoscimento. Speriamo che un domani possiate restituire qualcosa alla comunità sotto forma di volontariato o impegno in Amministrazione. Abbiamo bisogno della vostra qualità".