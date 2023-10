Un successo. La giornata che i volontari di "Michy sempre con noi" hanno organizzato domenica ad Abbadia Lariana ha fatto registrare un grande seguito, che ha consentito di raccogliere una somma di denaro da utilizzare a scopi di solidarietà.

Sono stati 201 i giri organizzati a cavallo sul lungolago e 213 le uscite con la Lucia, l'imbarcazione tradizionale del Lario. Molto soddisfatto Stefano Barra, papà del piccolo Michele scomparso nel 2015 a causa di una grave malattia.

"Una giornata stupenda. Vogliamo ringraziare di cuore il Ranch La Quercia di Colico, l'associazione I Laghèe di Bellano con le Lucie, l'associazione Fuoriclasse, il Camping Spiaggia di Davide e i nostri volontari. Tutti insieme abbiamo creato una stupenda giornata" ha dichiarato.

I proventi della giornata, patrocinata dal Comune di Abbadia, saranno utilizzati per l'acquisto di macchinari in favore dell'Istituto nazionale tumori di Milano nella ricerca e cura delle malattie oncologiche in età infantile.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)