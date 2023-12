Inaugurata la sala del gemellaggio al museo di Abbadia

Brindisi d’auguri per gli iscritti al comitato gemellaggi di Abbadia Lariana. "Si è chiuso un anno importante per il nostro paese - ha esordito Alberto Spagnolo, vicepresidente del comitato - in cui abbiamo celebrato nel mese di giugno i 20 anni di gemellaggio con una intensa ospitalità di circa 50 persone nelle nostre case".

"Il direttivo del gemellaggio ha svolto un lavoro davvero enorme - gli ha fatto eco il sindaco Roberto Azzoni - ed è anche per questo che l’amministrazione comunale ha voluto evidenziare la vitalità e la solidità delle amicizie sviluppate in questi anni con i francesi di Gensac La Pallue (Francia) e Bosonohy (Repubblica Ceca): abbiamo deciso di destinare una sala intera del museo di Abbadia Lariana ai Gemellaggi di Abbadia in cui rimarranno esposti alcuni degli omaggi che la nostra comunità ha ricevuto in questi 20 anni di esperienze".

L'opera realizzata a mano dall’artista Loulou

"Abbiamo avuto in dono dal quotidiano locale La Provincia di Lecco - ha aggiunto Spagnolo - un mobile particolare, in legno, adatto ad ospitare l’opera d’arte donata a giugno dai gemelli francesi, realizzata a mano dall’artista André Degorças, detto Loulou, scultore di Genté, paese al confine con Gensac in Francia, che riproduce sul cemento il logo del Comune di Gensac.