Risparmio energetico: la palestra di Abbadia strizza l'occhio all'ambiente

Un risparmio notevole ogni anno, pari a circa 4.000 metri cubi di gas all'anno. Hanno preso il via venerdì 15 settembre 2023 le opere di riqualificazione energetica della palestra comunale di Abbadia Lariana.

I lavori avranno una durata di circa un mese e non ostacoleranno in alcun modo le attività sportive delle scuole e delle varie associazioni all'interno dell'edificio.

Per circa un mese non vi saranno acqua calda e riscaldamento. L'intervento è finanziato per 50mila euro da contributo statale (fondi Pnrr) e per 36mila con risorse proprie dell'ente. La caldaia sarà dotata anche di solare termico.

"Migliore sostenibilità economica e ambientale"

"L'importante opera consentirà di ovviare ai disagi che si verificavano in precedenza e soprattutto porterà a un notevole risparmio di costi e una migliore sostenibilità energetica e ambientale" spiega l'assessore ai Lavori pubblici Gianluca Rusconi.

L'opera è parte del progetto generale di riqualificazione energetica degli edifici comunali. Nei mesi scorsi sono stati installati infatti pannelli fotovoltaici sulla copertura dell'edificio comunale e della scuola primaria.