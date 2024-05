Un intero paese mobilitato in memoria del piccolo Michy, tra motori e solidarietà

Una due giorni di full-immersion tra motori, auto da rally, lancio di paracadutisti, gastronomia e soprattutto un emozionante ricordo di un ragazzo speciale che mai verrà dimenticato. Stiamo parlando della settima edizione del "Michy 2024 Motor day", un evento negli eventi in scena ieri e oggi ad Abbadia Lariana, dove è stata celebrata anche una messa domenicale alla memoria da parte del parroco don Fabio Milani.

Il ricavato verrà devoluto alla pediatria oncologica dell'istituto tumori di Milano. Michy, aveva solo 10 anni, quando nel 2015, un male di quelli definiti “incurabili”, fermò la sua giovanissima vita. Già da piccolo, oltre allo studio, Micky coltivava la passione per i motori.

Tutta Abbadia Lariana (e non solo) coinvolta

Oggi, i suoi genitori, papà Stefano Barra e mamma Paola, grazie ai tanti amici che sono al loro fianco, portano avanti un'associazione nata con il nome del figlio finalizzata a dotare la sanità di nuove tecnologie strumentali in campo oncologico pediatrico. "Sia sabato che domenica c'è stata davvero tanta gente. Le varie associazioni qui presenti si sono offerte in maniera volontaria per sostenere il nostro impegno nel nome di Michy. Abbiamo visto iniziative belle e coinvolgenti, e una nutrita partecipazione. Grazie davvero a tutti, siamo molto soddisfatti". Stefano Barra traccia così un bilancio più che positivo di questo week end vissuto dal lido di Chiesa Rotta al lungolago fino al giardino della parrocchia dove è stato allestito un punto ristoro.

Oltre alle associazioni di Abbadia e dintorni, non sono voluti mancare altri gruppi del lecchese come i Paracadutisti guidata da Arnaldo Tavola per i lanci di precisione e i Volontari del Soccorso di Calolziocorte con un'ambulanza storica che si è unita agli altri mezzi in mostra. Ed anche in questa edizione 2024, il motto “Michy sempre con noi”, ha toccato le menti e i cuori di tutti. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)