Sito e app: cittadini di Abbadia più "vicini" all'Amministrazione

Importanti novità sul fronte della comunicazione con i cittadini, sempre più vicini all'ente. Il sito del Comune di Abbadia Lariana è infatti stato rinnovato e da oggi offre una nuova veste grafica, molto più accattivante e funzionale. Il tutto grazie a contributi del Pnrr.

Quattro le sezioni contemplate nel menu: "Amministrazione", dove è possibile reperire informazioni sugli organi di governo e sugli uffici municipali; "Novità", relativa a notizie, comunicati e avvisi; "Servizi", nella quale i cittadini potranno sbrigare pratiche e ottenere informazioni utili in base ai settori di interesse; "Vivere il comune", dove saranno disponibili gli eventi organizzati nel territorio, i luoghi e le attrazioni da visitare.

Le novità non finiscono qui. Abbadia è stata infatti inserita fra i comuni disponibili sull'app Municipium: sarà sufficiente scaricarla e cercare "Abbadia Lariana" per farla funzionare in maniera personalizzata e integrata con il nuovo sito comunale. Si tratta di una piattaforma multicanale che semplifica il coordinamento tra gli uffici e agevola il dialogo tra Amministrazione e cittadini.

"L'aggiornamento si è reso necessario anche per adempiere alle nuove normative - spiega il sindaco Roberto Azzoni - Si innesteranno prossimamente sul sito le altre funzionalità, sempre ottenute grazie al Pnrr, quali la 'stanza del cittadino' in cui si hanno sott'occhio tutti i rapporti con l'ente (segnalazione, istanze online, pagamenti, ecc.)".