Abbadia: nel Natale del Covid le letterine per Babbo Natale partono da casa

Il Covid-19 non ferma le iniziative di Natale ad Abbadia Lariana. Impossibile allestire manifestazioni in presenza né formare assembramenti per via delle norme di contrasto all'epidemia, ecco dunque una bellissima idea, in gran parte nata dai cittadini sui social: il lancio da casa dei palloncini con le letterine per Babbo Natale.

L'iniziativa, varata dal Comune di Abbadia Lariana in collaborazione con la Pro loco e la Parrocchia di San Lorenzo, si svolgerà martedì 8 dicembre alle ore 15, con un lancio sincronizzato dalle rispettive abitazioni che "colorerà" il paese e offrirà un colpo d'occhio altrettanto suggestivo rispetto al lancio tradizionale che negli anni passati avveniva dal campo sportivo all'oratorio.

Il lancio sarà dato al rintocco delle campane delle ore 15 e sarà accompagnato da una diretta streaming sui canali social del Civico museo setificio Monti, «per non perdere le belle tradizioni e stare insieme da lontano» spiegano i promotori dell'iniziativa.

I palloncini saranno consegnati nella stessa giornata dell'8 dicembre dalle 9 alle 9.45 nella piazza di Sant'Antonio a Crebbio; dalle 10 alle 10.30 al lavatoio di Linzanico; dalle 10.45 alle 11.30 al lavatoio di Borbino; dalle 11.45 alle 13 al parcheggio di Via all'Asilo ad Abbadia.



