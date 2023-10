Ciclabile tra Abbadia e Pradello, verifiche del geologo per lo svincolo di immissione

Passo importante per la realizzazione del tratto di immissione nella pista ciclabile che in futuro collegherà il comune di Abbadia Lariana alla località Pradello.

In questi giorni i tecnici hanno ripulito l'area adiacente lo svincolo della SS36 della galleria "Borbino", in prossimità dei condomini Bolis, dove inizierà il percorso ciclabile che poi attraverserà la strada Provinciale 72 e si congiungerà sulla spiaggia San Martino al tratto Abbadia-Lecco di prossima realizzazione da parte di Anas.

La progettazione del tratto di immissione è in carico al Comune di Abbadia di concerto con la Provincia di Lecco: le operazioni di questi giorni coincidono con le verifiche compiute dal geologo che porteranno, nel prossimo mese, alla definitiva stesura del progetto. I tempi di approvazione? Negli auspici dell'Amministrazione gennaio, anche da parte della Soprintendenza.

Il costo dello "svincolo"? 2 milioni

L'opera (solo l'immissione) costerà 2 milioni e 100mila euro, di cui 1 milione e 700mila euro finanziati da Regione Lombardia. "Utilizzeremo un avanzo di Bilancio per 130mila euro - spiega il sindaco Roberto Azzoni - e accenderemo un mutuo per la restante somma, grazie a canoni agevolati per questo tipo di interventi. Confidiamo comunque di poter individuare ulteriori risorse sovracomunali da qui alla fine dell'anno. I tecnici incaricati per la progettazione e quelli di Anas sono già in contatto per allineare il loro progetto al nostro e far sì che tutto collimi, tutto questo sotto la regia della Provincia di Lecco e dei suoi tecnici".