Studenti cinesi conquistati dal lago

Milano, Cremona, Mantova, Parma, Lecco, Bellagio. E infine Abbadia Lariana, sul ramo lecchese del Lago di Come. Queste le tappe dell'insolita gita scolastica, didattica culturale che ha coinvolto un nutrito gruppo di studenti cinesi provenienti da Hong Kong. Una trasferta molto apprezzata dai partecipanti, conquistati dalle suggetive location e gli spettacolari panorami tra lago e montagne.

Proprio nel comune abbadiense Elia Astorino, insegnante della "Shatin Tsung Tsin Shool" in terra cinese - ma con famiglia nelle frazione di Linzanico, ha bissato la trasferta avvenuta nel 2019 sempre nel mese di giugno. Come sia approdato nel'ex colonia britannica, ci viene riferito dallo stesso Astorino: "La mia esperienza ad Hong Kong inizia nel 2004 con le mie conoscenze di studente all'estero, borsista del liceo artistico, con un programma di scambio culturale di un anno. Lì mi innamoro del posto e decido di tornarvi come artista, scultore e tenore cantante".

Artista a 360 gradi il docente di origini lecchesi ha ora "un atelier in centro Hong Kong" e partcipa a tournèe canore in vari paesi Asiatici "proponendo con orgoglio uno stile e un repertorio personale, ma con un' italianità a tutto tondo".

A Linzanico di Abbadia Lariana, il professore Astorino è arrivato in questi giorni con 40 studenti delle classi quarte, quinte e prime medie, accompagnati da 7 docenti. "L'insegnamento nasce originariamente come una sfida personale - racconta ancora Elia - con il tempo è poi diventata una passione e vocazione, riconoscendo l'importanza di coindividere con i più giovani la nostra ricchissima cultura".

Queste giornate sono state quindi per i prof e i giovani studenti cinesi una full immersion culturale, artistica, musicale, rurale e gastronomica nella varie città visitate. A chiudere poi "in bellezza con il nostro lago, forse il più bello al mondo". Il prof Astorino confida infine che: "Tornare a casa è sempre fantastico, la sporadicità delle visite aiuta cogliere solo il meglio, la famiglia innanzitutto. E chiaramente condividere tutto questo con i miei studenti è ancpra più bello". (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)