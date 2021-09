Difesa dell'ambiente e lotta alla plastica: "Il viaggio dell'acqua" ha fatto tappa ad Abbadia

Sensibilizzare la popolazione sulla necessità di utilizzare il meno possibile la plastica e più in generale sul rispetto dell'ambiente. Questo l'obiettivo del flash mob organizzato ieri, sabato 19 settembre, ad Abbadia Lariana su iniziativa dell’associazione LetteLariamente presieduta da Liù Lamperti. Il centro rivierasco guidato dal sindaco Roberto Azzoni ha infatti accolto l’iniziativa portata avanti dall'associazione culturale in varie località del territorio volta a contrastare l’inquinamento prodotto dalle plastiche.

Tradotto in numeri, ammontano a 11miliardi le bottiglie costituite da questo "indistruttibile" e quindi inquinante materiale che vengono disperse nell’ambiente. La giornata di sensibilizzazione ha permesso agli organizzatori di incontrare il pubblico con il preciso intento di convincere sempre più persone a utilizzare le bottiglie in vetro ricaricandole d'acqua. Diversi recipienti in vetro sono stati distribuiti gratuitamente ai visitatori.

Nel tardo pomeriggio presso la sala civica di Abbadia si è poi tenuto l'incontro pubblico per sviluppare ancora più ampiamente una serie di tematiche riguardanti la salvaguardia ambientale. In chiusura di giornata l’incontro dibattito animato da Donato Speroni, autore con Enrico Giovannini di “Un mondo sostenibile in 100 foto” e l'intervento del dottore Marco Missaglia, dietologo ed endocrinologo. A coordinare i relatori Costantino Ruscigno vice presidente Associazione lettelariamente.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)