Il Sentiero del Viandante si rifà il look: chiuso tratto ad Abbadia

Sentiero del Viandante chiuso per lavori. Proseguono gli interventi da parte dell'Amministrazione comunale di Abbadia Lariana sul tracciato dalla chiesetta di San Martino fino all'intersezione con via per Robbianico, attualmente transennato a causa della riqualificazione dello stesso.

Chi arriva da Lecco attraverso il nuovo tracciato, troverà a Borbino l'apposita segnaletica con deviazione sulla Provinciale 72 fino al ricongiungimento con il sentiero.

"Si richiede di consigliare, per chi parte da Abbadia, di non procedere in direzione chiesa di San Martino ma di seguire la segnaletica di deviazione che porta i viandanti sul sentiero in direzione Mandello - spiegano dal gruppo di maggioranza 'Progetto Abbadia' - Seguiranno aggiornamenti sulla riapertura che potrebbe essere indicativamente entro fine mese".

Il primo lotto è ormai quasi concluso, a breve il via ai lavori del secondo lotto, che interesserà il tratto dalla cabina dell'enel fino al sentiero che sale verso il monte di Borbino.