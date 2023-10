Un nuovo contratto integrativo per i dipendenti dell'ospedale

Nuovo accordo integrativo per i dipendenti dell'Asst Lecco. Martedì 17 ottobre è stato siglato il Contratto Integrativo Aziendale - Parte Economica durante l'incontro tra la delegazione aziendale guidata dal direttore generale Paolo Favini, la Rsu e i sindacati abilitati alla trattativa (Cgil, Cisl, Uil, Nursing Up, Nursind). “Desidero ringraziare la delegazione sindacale e quella aziendale che sono giunte a un importante sintesi trovando punti di interesse comune che hanno reso possibile l’intesa economica integrativa aziendale - ha commentato il diggì Paolo Favini in una nota diffusa dall'azienda ospedaliera -. L'accordo regolamenta criteri, principi e modalità applicative relative agli istituti economici di circa 2.500 lavoratori dell'ASST di Lecco, che con il loro impegno quotidiano accolgono e si prendono cura dei cittadini che ogni giorno si rivolgono alle nostre strutture”.

L'accordo integrativo per i dipendenti dell'ospedale

I punti salienti dell’accordo sono:

estensione delle indennità di attività disagiata ai lavoratori non individuati “automaticamente” dal Contratto Nazionale come destinatari di tale indennità; al personale di area sanitaria che volontariamente, per sopperire ad assenze improvvise comunicate con pochissimo preavviso, si rende disponibile a coprire il turno, oltre al normale riconoscimento delle ore di straordinario viene riconosciuto un gettone incentivante di disponibilità del valore di:

100 euro se il richiamo avviene nel Presidio di assegnazione;

120 euro se il richiamo avviene in altro Presidio;

50 euro per prolungamento del turno, in attesa del cambio, superiore a quattro ore;