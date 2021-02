Acel Energie inaugura il nuovo punto vendita a Introbio. È il ventiduesimo sportello riservato alla clientela

È stato inaugurato lunedì, alla presenza del sindaco di Introbio Adriano Airoldi e del responsabile della Comunità Pastorale Madonna della Neve di Primaluna don Marco Mauri, il nuovo punto vendita di Acel Energie, nella centralissima Piazza Cavour 3/a della località valsassinese.

«Si tratta di un riconoscimento importante per il nostro Comune, che svolge un ruolo baricentro rispetto alla Valsassina, oltre che un importante servizio per i cittadini che, al di là delle possibilità offerte dalla tecnologia, prediligono il contatto diretto», ha sottolineato il sindaco Adriano Airoldi poco prima del taglio del nastro.

Acel Introbio: gli orari di apertura

«La Valsassina costituisce per noi un bacino strategico per concentrazione di clienti - ha affermato Andrea Tugnoli, Responsabile Operations di Acel Energie -. Questo è il ventiduesimo punto vendita di Acel Energie: una conferma della visione con cui interpretiamo il nostro servizio, all’insegna della trasparenza e della vicinanza ai nostri clienti: qui è possibile non solo stipulare contratti di fornitura di energia elettrica e gas, ma anche avere tutte le informazioni e i chiarimenti che la clientela si attende».

Soddisfazione anche da parte del presidente di Acel Energie, Giovanni Priore: «Siamo una società espressione del territorio, che vive in stretta relazione con il territorio. Essere vicini alla clientela è il nostro modo di essere azienda».

Il punto vendita di Introbio sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8,30 alle 12,45 e dalle 14 alle 16 (il venerdì dalle 14 alle 15,45).

Gallery