Servizio idrico e qualità dell'acqua: più innovazione e informazioni ai cittadini, direttamente a casa

Lario Reti Holding e Laserwall hanno siglato un accordo di collaborazione che permetterà ai condomini dotati di bacheca interattiva Laserwall di conoscere l’analisi chimica dell’acqua che esce dal rubinetto di casa, segnalare in tempo reale un’anomalia nella fornitura al gestore e all’amministratore ed essere costantemente aggiornati sulle attività e le campagne informative di Lario Reti.

Come reso noto dagli uffici della società che gestisce il servizio idrico integrato per tutti i comuni della provincia di Lecco, la fase preliminare del progetto prevede l’uso da parte della stessa Lario Reti Holding delle bacheche digitali interattive Laserwall già presenti negli androni di altrettanti condomini in Provincia di Lecco. La partnership si estenderà a tutte le prossime bacheche installate nei comuni della nostra provincia, così da diffondere - in maniera innovativa - le informazioni ed i servizi di Lario Reti Holding a sempre più cittadini.

Lombardo: "La comunicazione con i cittadini sarà più rapida e trasparente"

"Grazie alla collaborazione con Laserwall, Lario Reti Holding potrà rendere più snella, rapida e trasparente la comunicazione con la cittadinanza - segnala Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding - questa partnership ci permetterà di continuare e anzi, di accelerare, il processo di digitalizzazione dei contatti con la clientela".

Dolce: "Insieme potremo fornire un servizio sempre più utile alla comunità"

"Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questa collaborazione - dichiara Salvatore Dolce, Founder di Laserwall - nella consapevolezza che insieme potremo fornire un servizio sempre più utile alla comunità di quartiere. Il nostro obiettivo è quello di ampliare la nostra presenza su tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione la nostra bacheca interattiva a partner di eccezione come Lario Reti Holding”.

Numeri e servizi di Lario Reti Holding

Lario Reti Holding Spa è, dal 1° gennaio 2016, il gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco. Gestisce oltre 450 sorgenti, 130 pozzi, la potabilizzazione dell'acqua del Lago, più di 2.600 chilometri di condotte acquedotto e oltre 1.800 km di condotte fognarie, assicurando la manutenzione e la distribuzione capillare delle acque fino al rubinetto di casa, il loro collettamento e la successiva depurazione.

Tecnologia, news e innovazione: l'identikit di Laserwall

Laserwall è la tecnologia che connette i palazzi alle opportunità del proprio quartiere integrando aggiornamenti sulle news del condominio. Attraverso l’app e la bacheca digitale, le persone hanno accesso a promozioni dedicate, occasioni di socializzazione e incontro, informazioni utili e professionisti di cui si può avere bisogno. Laserwall è inoltre una nuova piattaforma media digitale che garantisce un alto livello di profilazione, accessibile sia dai grandi brand sia dalle piccole attività. L’installazione della bacheca digitale è gratuita ed è utile ad amministratori, condòmini e aziende che desiderano interfacciarsi direttamente e in modo innovativo con la comunità locale in cui operano.