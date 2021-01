La padrona si trasferisce, la sua micia cerca una nuova casa: «Aiutateci»

Appello per l'adozione di una micia tricolore. La sua proprietaria si trasferirà tra cinque giorni in Spagna e non potrà portare la micetta all’estero.

Come fa sapere Freccia 45, Associazione no profit di promozione sociale, la gatta è sterilizzata, i test fiv felv hanno dato esito negative e gode di ottima salute.

Dorme in casa, ma di giorno esce volentieri. La giovane gatta si trova a Lecco ed è presa in considerazione anche la soluzione dello stallo presso una nuova abitazione. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefonino cellulare 339 5698574 (Mara).