«Caso Gilardi, l'esposizione mediatica rende difficile la vita degli ospiti dell'Airoldi&Muzzi»

Questa nostra lettera vuole essere espressione convinta di stima e di riconoscimento nei confronti degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi che da anni operano preziosamente nel nostro territorio.

L’esposizione mediatica di queste settimane certamente ha provocato e provoca risvolti che possono rendere difficoltosa la vita quotidiana degli ospiti, del personale e di chi ha il compito di gestire tutta la struttura.

Ci sentiamo di comunicare la nostra piena solidarietà e stima nei confronti dell’Ente e nello stesso tempo di non comprendere azioni che anziché difendere i diritti dei più fragili possono rischiare di fare del male.

Come membri del Comitato di Nomina esprimiamo grande vicinanza verso un’istituzione che dal 1594 risponde ai bisogni di cura nei riguardi degli anziani e delle loro famiglie e che ha dimostrato, in questo momento drammatico per il nostro Paese, capacità professionale e umana encomiabili, bene prezioso per tutta la nostra comunità.”

Maria Grazia Nasazzi

Presidente

Fondazione Comunitaria del Lecchese

Manetto Fabroni

Presidente

Fondazione Frassoni