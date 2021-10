Agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi al via la terza dose di vaccino anti-covid

Prenderà il via nei prossimi giorni agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid. Interesserà complessivamente circa 270 ospiti sui 345 attualmente presenti e circa 200 operatori.

"I vaccini ci sono stati assegnati dall'Ast e abbiamo definito la programmazione della somministrazione - spiega il direttore sanitario Andrea Millul - Gli ospiti avranno la priorità, ovviamente previa l'acquisizione del consenso informato da parte degli ospiti stessi o dei loro amministratori di sostegno e famigliari. A essere interessati saranno coloro che hanno ottenuto la somministrazione della seconda dose da almeno sei mesi. Gradualmente procederemo anche con gli operatori, sempre su base volontaria. Entro metà dicembre completeremo il programma".

Anziani in visita a Valmadrera e Costa Masnaga

Sicurezza e prevenzione, dunque, al primo posto. Ma, accanto a questo, va segnalato come altro dato positivo la ripresa, già avvenuta nelle scorse settimane, delle attività ricreative presso gli Istituti e all'esterno, per i pazienti coinvolti nei diversi progetti educativi. "Settimana scorsa abbiamo condotto un gruppo di ospiti in visita all'Orto Botanico di Valmadrera e a Costa Masnaga, per seguire le attività proposte dalla cooperativa Sineresi con il progetto 'Barycentro' - sottolinea la vicepresidente Rosaria Bonacina - Nei padiglioni e nel parco abbiamo già ospitato il Coro Canta Amico e il gruppo di clown dell'Associazione Veronica Sacchi. Domani, sabato, avremo il Corpo Musicale di Costa Masnaga. Sono segnali concreti di una ripresa che sta portando grande entusiasmo tra i nostri ospiti e sta offrendo loro la possibilità di momenti di socializzazione importanti, sempre all'insegna della massima sicurezza personale".

Infine proseguono anche le visite dei famigliari: si ricorda che per poter accedere è necessario che i visitatori siano muniti di Green Pass e indossino i dispositivi di protezione individuale.