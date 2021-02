Valmadrera, rinnovata la convenzione con Aler: interessati oltre 170 immobili comunali

Con la deliberazione n. 19 del 24 febbraio il Comune di Valmadrera ha approvato la Convenzione con Aler Bergamo Lecco Sondrio per la gestione amministrativa e delle attività di manutenzione ordinaria e di pronto intervento di 87 alloggi di proprietà comunale, destinati all'Edilizia Residenziale Sociale, e di 75 autobox.

Aler-Comune di Valmadrera, i punti della convenzione

La nuova convenzione, che sostituisce quella scaduta lo scorso 31 dicembre 2019 e successivamente prorogata, pone in capo ad Aler, in particolare,

la rilevazione dell'anagrafe dell'utenza e la determinazione dei canoni di alloggi e box;

la bollettazione, riscossione, rendicontazione canoni;

la verifica della completezza della documentazione pervenuta (esclusa la verifica dei requisiti) del richiedente per l’assegnazione;

la predisposizione dei contratti di locazione;

l'aggiornamento dei canoni dei locali adibiti ad autorimesse o posti auto non di pertinenza degli alloggi;

il recupero dei credito con la possibilità di intraprendere qualsiasi azione per la risoluzione dei contratti di locazione stipulati con gli assegnatari, finalizzata al recupero della morosità corrente;

l'esecuzione degli sfratti.

Spetta inoltre ad Aler l'esecuzione delle opere di pronto intervento e di manutenzione ordinaria degli immobili; a questo scopo Aler, che sarà l'unico referente per gli assegnatari e gli inquilini per ogni problematica inerente l'esecuzione di tutti gli interventi di sua competenza, s'impegna ad effettuare due sopralluoghi annuali con la presenza dei tecnici comunali per verificare lo stato di conservazione degli immobili.

Rimangono invece in capo al Comune l'indizione di Avvisi Pubblici per gli alloggi di proprietà comunale, l'assegnazione degli alloggi, l'istruttoria dei procedimenti in materia di annullamento e decadenza dell'assegnazione con assunzione dei relativi provvedimenti e la regolarizzazione dei rapporti locativi.