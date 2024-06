Motorizzazione civile salva. "Orgogliosi di mettere a disposizione gli spazi della Provincia"

Molti i commenti positivi per la notizia del salvataggio della Motorizzazione Civile di Lecco. Tra questi quello messo nero su bianco oggi dalla presidente della Provincia, Alessandra Hofmann a nome dell'ente che ha messo a disposizione i proprio spazi di via Matteotti per trovare una soluzione. Proprio qui verranno trasferiti gli uffici della motorizzazione.

"Quando è emersa la questione dell’imminente trasferimento degli uffici della Motorizzazione civile di Lecco a Como, per decisioni prese anni fa a livello nazionale, come Provincia ci siamo messi subito in moto per cercare di trovare una soluzione adeguata, consapevoli dell’importanza di questo servizio per i cittadini - dichiara Alessandra Hofmann - Dopo una verifica interna, abbiamo avanzato la proposta di utilizzare alcuni spazi nell’immobile di nostra proprietà in corso Matteotti e abbiamo lavorato in silenzio insieme agli altri enti coinvolti per analizzare tutti i dettagli e trovare la giusta via amministrativa. Dopo una serie di verifiche tecniche con tutti gli attori interessati che hanno dato esito positivo, oggi possiamo finalmente dire che la Provincia di Lecco è orgogliosa di aver messo a disposizione della nostra comunità spazi che sembrano anche più adeguati rispetto alla sede attuale".

Alessandra Hofmann: "Fondamentale il lavoro di squadra"

"Ancora una volta il lavoro di squadra e di collaborazione di tutti gli attori seduti al tavolo coordinato dalla Prefettura, ognuno dei quali ha fatto la sua parte, ha permesso di trovare una soluzione positiva a un problema che rischiava di creare enormi disagi ai cittadini. Grazie davvero a tutti - incalza Hofmann - per il grande senso di responsabilità e di unità dimostrato su questa delicata vicenda, che si è risolta positivamente. E un grazie particolare al sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza, che ha tenuto stretti contatti con gli enti statali, l’Agenzia del demanio e la Motorizzazione civile, per rappresentare l’interesse del nostro territorio a mantenere gli uffici a Lecco".

Sul tema registriamo anche la presa di posizione di Daniele Butti, segretario provinciale della Lega Salvini Premier. "Nel 2017, sotto l'allora ministro Pd Graziano Delrio, maturava la decisione di sopprimere la motorizzazione di Lecco e di accorparla a Como - sottolinea Butti - Decisione che verrà mantenuta con i successivi ministri Pd De Micheli e Giovannini. Nessun esponente del Pd che stava allora in maggioranza, come l’ex onorevole Gian Mario Fragomeli, ha mai assunto una posizione che annullasse questa decisione scellerata".

Daniele Butti: "Un'ottima soluzione, anche per la logistica"

"Solo il senatore Paolo Arrigoni presentò un’interrogazione parlamentare in merito al Governo senza però ottenere risposta, segno tuttavia che la situazione di danno per il territorio era più che nota - aggiunge l'esponente della Lega - In questi mesi la decisione di accorpamento allora assunta stava per prendere forma definitivamente, con l’ipotesi di chiusura degli uffici lecchesi entro l’anno, cosa che avrebbe recato grave danno e disagio a imprese e cittadini. Il ritorno alla ribalta di questa scelta, ha portato all’iniziativa del sottosegretario regionale Mauro Piazza per riuscire a far rimanere sul territorio un presidio della Motorizzazione Civile (front office e sala esami patenti), di concerto con l’Amministrazione provinciale, la Camera di commercio e la Prefettura".

"Immediato è stato l’interessamento del ministro Matteo Salvini che ha chiesto alla Motorizzazione di dare la disponibilità di un mantenimento del presidio lecchese, nonostante le determinazioni già assunte dai precedenti ministri. Qualche settimana fa, davanti al mondo del trasporto lecchese, ha dato infatti rassicurazioni in questo senso. Oggi - sottolinea quindi Daniele Butti - la vicenda si chiude con un lavoro unitario di Provincia, Camera di commercio e Motorizzazione. Un lavoro che permetterà di avere la presenza del servizio senza interruzioni, in una nuova sede, in un ottimo posizionamento logistico e con un layout rinnovato e più moderno. Non ci dilunghiamo su altri che in questa vicenda hanno creato solo confusione con inutili proposte e comunicati stampa, senza mai uno straccio di concretezza e cognizione di causa. La morale sembra essere sempre la stessa: il Pd fa danni, la Lega li risolve".