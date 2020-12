Il calendario dell'avvento diventa vetrina per le attività del territorio

Il calendario dell'avvento diventa la vetrina per attività e luoghi del territorio. A proporre l'originale iniziativa è una ragazza lecchese: Alice Brusadelli, 32 anni, ha infatti messo a disposizione il proprio profilo Instagram per regalare visibilità in questo momento di stop forzato causa covid, raccontando un po' di casa nostra attraverso oggetti, cibi ed esperienze locali.

«Viaggio per passione in lungo e in largo, ma alla fine ammetto sempre di essere nata in un luogo meraviglioso - spiega Alice Brusadelli - Io, che solitamente a Natale viaggio per il mondo, quest'anno ho deciso di far viaggiare dal divano, mostrando un po' di casa mia e raccontando del mio lago in modo insolito. Dal 1 dicembre il mio profilo si è trasformato in in un calendario dell'avvento: un calendario in cui ogni giorno si apre una casellina per scoprire una cosa bella e local».

C'è di tutto: dai gioielli disegnati ispirandosi ai cancelli delle ville del lago, al gin prodotto con le botaniche raccolte nei prati affacciati sul Lario; dai salumi stagionati grazie all'aria delle nostre colline, alle birre prodotte con il miele di tiglio delle nostre montagne; dai giochi in dialetto per conoscere i piatti della nostra tradizione ai Promessi Sposi riscritti a fumetti; dalle esperienze per far conoscere il nostro lago ad adottare un alveare per sostenere la natura di casa nostra e gustarne il miele prodotto a km zero.

«Ho creato l’hashtag #nataleconilocal per condividere chi promuove il proprio territorio - prosegue Alice - Penso che in questo momento tutte le piccole realtà locali hanno bisogno del nostro sostegno. Ho creato anche un codice sconto "Alicelocal", perché alcune attività hanno deciso di associare a questo codice uno sconto o un omaggio; un modo carino per aumentare le vendite in questo periodo difficile per tutti».

