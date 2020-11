Il panettone e il pandoro degli Alpini sostengono le iniziative anticovid

Anche in questo anno particolarmente difficile, gli Alpini della sezione di Lecco guardano avanti e pensano al Natale. È infatti già possibile prenotare il "Panettone e pandoro degli Alpini", con un'offerta minima di 10 euro.

L'iniziativa, avviata nel 2016 e che sin dall'inizio permette di sostenere progetti solidali, quest'anno sarà dedicata come prevedibile all'emergenza Coronavirus. I proventi della vendita di panettoni e pandoro saranno in parte destinati a sostenere opere anti Covid-19, curate della Sede Nazionale; mentre un'altra parte dei fondi verrà impegnata per l'ultimazione degli interventi di riqualificazione della zona sacra intorno alla Chiesetta Votiva del Battaglione Morbegno, al Pian delle Betulle.

Panettoni e pandori saranno venduti nella tradizionale confezione di latta. Latta che nell'edizione 2020 vuole rappresentare la figura dell’'Alpino, il suo essere sempre presente e attivo, come ha dimostrato anche durante l'emergenza Covid-19. Sul corpo della confezione, in rilievo, è raffigurato un tracciato elettrocardiogramma a rappresentare il grande "cuore alpino".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Queste confezioni non sono destinate solo ai soci Ana, ma possono essere acquistate anche dalla popolazione che, per la prenotazione, potrà rivolgersi ai vari Gruppi Alpini del territorio. La disponibilità di panettoni e pandoro è limitata, quindi è consigliato prenotare al più presto la propria confezione.