Ufficio anagrafe: istanze e prenotazioni online

In relazione allo stato di emergenza sanitaria, il Comune di Lecco ha ricordato la necessità di ridurre le forme di contatto diretto, privilegiando le modalità alternative di natura telematica e telefonica.

I cittadini hanno già la possibilità di:

presentare dichiarazioni anagrafiche tramite istanza online;

richiedere certificati anagrafici con il timbro digitale;

usare l’autocertificazione, anche tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

In via residuale, e per favorire i cittadini che abbiano difficoltà nell’accesso telematico, è ancora possibile usare la posta elettronica certificata, la mail ordinaria o consegnare direttamente documenti all’ufficio Protocollo.

Gli operatori possono essere contattati per telefono ai numeri 0341 481.271 - 289 - 290 - 292 - 303 dalle ore 8.30 alle 12.30 da lunedì a venerdì.

Nel caso il cittadino non riuscisse per via telematica o telefonica a inoltrare una domanda o a risolvere un problema di competenza dell’ufficio anagrafe, il Comune di Lecco offre la possibilità di prenotare online l’appuntamento per l’accesso fisico all’ufficio anagrafe a questo collegamento. Gli appuntamenti in presenza sono previsti nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 12. Dopo la scelta di data e orario da parte del cittadino, il sistema invia una notifica all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.



Il promemoria contiene sia i dati dell’appuntamento sia l'indicazione dei documenti da portare. I servizi prenotabili possono riguardare, a titolo esemplificativo, la variazione anagrafica di residenza o domicilio, l’iscrizione all’anagrafe (con provenienza da altro comune o dall’estero) o il rilascio attestazione di soggiorno.

Il Comune di Lecco ha invitato i cittadini a sfruttare le opportunità messe a disposizione online per agevolare l'erogazione del servizio nel rispetto della normativa anti-covid e per aumentare l'efficienza del servizio stesso.