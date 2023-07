Il tenente colonnello Andrea Domenici è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Lecco. Lombardo, classe 1981, è sposato con Lisa ed è padre di due figli. L’ufficiale che subentra nel comando al tenente colonnello Carmelo Albanese, ha indossato la divisa per la prima volta nel 1997, frequentando gli ultimi anni di liceo presso la Scuola Militare Teulié di Milano.

Un master presso le Nazioni Unite in International crime and justice

Nel 2000 è entrato all’accademia militare di Modena e ha proseguito la formazione presso la scuola di applicazione carabinieri di Roma dove si è laureato in Giurisprudenza. Ha successivamente completato il percorso di studi con una laurea in scienze della sicurezza interna ed esterna e un master of Laws presso le Nazioni Unite in International crime and justice.

Il tenente colonnello Domenici comincia il suo percorso operativo a Cagliari, per poi comandare reparti territoriali dell’Arma nel palermitano, nuovamente in Sardegna nel nuorese e nel milanese, a Rho tra il 2012 e il 2016. Terminato l’Expo, viene trasferito a Torino al comando del Nucleo radiomobile. Pochi giorni fa è ritornato in Lombardia, per ricoprire l’incarico di comandante della Compagnia di Lecco.