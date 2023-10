L'Avis compie settant'anni: le Poste creano un annullo speciale

Annullo speciale per l'Avis Comunale Costa Masnaga Odv. Poste Italiane parteciperà sabato 7 ottobre alle celebrazioni per il 70° anniversario di fondazione della Sezione con uno speciale annullo filatelico. La creazione, realizzata nel formato tondo, riproduce il logo realizzato per l’occasione, la data e le scritte “1953-2023 Anniversario di fondazione” e “23845 Costa Masnaga (LC)".

Sabato 7 ottobre alle ore 18.30, nel corso della cerimonia di consegna delle benemerenze di via Panzeri, è prevista la bollatura alla presenza del presidente di Avis Costa Masnaga Gabriele Muzzi, del presidente di Avis Provinciale Bruno Manzini, dei sindaci dei Comuni di Costa Masnaga, Bulciago, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno, Sirone e, per Poste Italiane, del direttore della filiale di Lecco Giuseppe Sacco. Avis è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana che, grazie ai suoi associati, riesce a garantire il 70% del fabbisogno nazionale di sangue. La sezione di Costa Masnaga fu fondata nel 1953 e a oggi conta 1.250 iscritti. Durante la serata saranno premiati i donatori che hanno raggiunto dei traguardi particolarmente significativi.

Presso lo stand di Poste Italiane si potranno anche acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti. Saranno disponibili anche le cartoline filateliche pubblicate da Poste Italiane in edizione limitata a duemila esemplari, che riproducono i disegni realizzati dai ragazzi degli Istituti Comprensivi Statali di Costa Masnaga e di Molteno delle classi 5ª Primaria e 2ª Secondaria di primo grado. Le cartoline saranno impreziosite dal francobollo emesso nel 2015 per la giornata mondiale del donatore.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile nei 60 giorni successivi, presso lo sportello filatelico di Merate attualmente ubicato a Cernusco Lombardone in Piazza Vittoria 7, per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma.

Cos'è l'annullo postale

L'annullo postale è una traccia indelebile apposta su un francobollo o cartolina postale preaffrancata per impedirne il riutilizzo, ed eventualmente per datare l'operazione di accettazione della missiva o pacco, spiega Wikipedia. Generalmente l'annullo postale viene effettuato con un timbro inchiostrato che lascia un'impronta indelebile e penetrante nello spessore della carta. L'annullo postale è diffuso con una grande varietà di disegni, forme, dimensioni e colori, ma generalmente include la data e il luogo dell'ufficio postale in cui è avvenuta la spedizione e può includere anche linee o barre destinate a coprire il francobollo stesso.

Le parole bollo e timbro sono spesso utilizzate anche come sinonimo di "annullo postale" pur avendo significati diversi, mentre il timbro sprovvisto di dati e utilizzato unicamente per annullare il francobollo viene chiamato anche obliteratore o bollo annullatore. Alcuni francobolli sono emessi già preannullati, con un annullo stampato o timbrato, e non è necessario aggiungere un ulteriore annullo per la convalida. Gli annulli possono far diminuire il valore dei francobolli per i collezionisti, ma a volte anche aumentarlo: gli appassionati di marcofilia infatti studiano la storia postale attraverso la collezione dei diversi annulli postali.