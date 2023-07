"Bella Ciao, Marica": Anpi Lecco ricorda Marica Ara

È con profonda tristezza e una bruciante sensazione di ingiustizia che ci sbatte in un mondo di aumentata solitudine , che vi comunico che Marica Ara componente del Direttivo Provinciale ANPI Lecco ci ha lasciato nella mattina di martedì 11 luglio.

Il suo impegno non è mai stato limitato alla nostra Associazione, anzi non so come facesse a trovare tempo e energia da dedicare all' ANPI , oltre la continua e appassionata partecipazione alle battaglie per l'attuazione dei diritti sociali, dei diritti civili contro ogni forma di violenza in difesa sempre degli ultimi, dei più deboli.

La sua attività in ANPI è stata altrettanto poliedrica e i suoi frutti saranno variegati e preziosi perché si è sempre impegnata sia nelle discussioni e confronti di tipo direttivo come nelle assemblee della sua sezione Calolzio Valle San Martino, nelle riunioni del Direttivo Provinciale, nell' ultimo nostro Congresso Nazionale al quale partecipò come delegata.

Ma il suo impegno non si fermava qui perché continuava nelle attività, chiamiamole di base, forse più ricche di soddisfazione come anche lei sorridendo faceva capire , mi riferisco alle attività con gli studenti a quei pomeriggi interi passati con le ragazze/i ad archiviare e catalogare i documenti delle Brigate Partigiane.

L'ultimo ricordo, nel mese di maggio, quando seppe aggiungere, attingendo alla propria storia famigliare nuova conoscenza al racconto, durante uno dei nostri percorsi lungo i luoghi della Resistenza Lecchese.

Queste sono le continue e incessanti attività che Marica ha donato all'ANPI.

Da quando sono Presidente di questa Associazione sono sempre stato consapevole che tra i miei compiti mi sarebbe toccato quello di salutare per ragioni generazionali le partigiane e i partigiani che in questi anni ci hanno lasciato, ma non pensavo di conoscere questa difficoltà di oggi, nel trovare le parole per salutare una ragazza della "meglio gioventù ", una antifascista degli anni '70. Ciao Marica e un forte abbraccio a Corrado e ai famigliari da parte di tutti gli iscritti ANPI.

Il Presidente dell'Anpi provinciale, Enrico Avagnina

I Funerali Civili si terranno giovedì 13 al Cimitero di Castello/Lecco alle ore 10.45