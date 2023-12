I pompieri di Lecco cambiano comandante. Il 20 dicembre è il giorno indicato per il cambio di consegne tra il comandante uscente, l'ingegner Alessandro Granata, e il nuovo comandante, l'ingegner Antonio Giulio Durante.

Il neocomandante proviene dal Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento, dove ha svolto un ruolo di rilievo, particolarmente attivo nell'affrontare gli incendi boschivi che hanno colpito la Sicilia nei mesi di luglio e agosto. Ha altresì fornito un prezioso supporto alla Prefettura e alle istituzioni agrigentine nella sicurezza dei centri di accoglienza per gli immigrati di Lampedusa e Porto Empedocle. Con un background significativo come funzionario presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano, dove ha focalizzato la sua attenzione sulla prevenzione incendi e la sicurezza delle sedi di servizio, “l'ingegner Durante porterà la sua esperienza e dedizione al servizio del territorio di Lecco”.

Nato a Foggia il 23 gennaio 1974, Antonio Giulio Durante si è laureato in ingegneria civile presso l'Università degli Studi di Pisa e ha fatto il suo ingresso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il 20 dicembre 2002.

La nuova caserma dei pompieri è la priorità

Il mandato principale del comandante Durante “sarà la realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Lecco, un progetto atteso da 25 anni. Questa struttura riveste un'importanza fondamentale per consolidare l'identità dei Vigili del Fuoco nel territorio. In sintonia con le sue priorità, il comandante Durante s'impegna a potenziare la sinergia interistituzionale, collaborando attivamente con tutte le componenti della protezione civile, consapevole del fatto che solo attraverso il lavoro di squadra si possono ottenere i risultati migliori per la sicurezza e il benessere della comunità”.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco “augura il massimo successo al comandante Antonio Giulio Durante nel suo nuovo incarico e ringrazia il comandante uscente Alessandro Granata per il suo impegno e la sua dedizione nei confronti della comunità di Lecco”.