Denuncia un furto, ma vuole solo compagnia: la storia di solitudine di un'anziana lecchese

Curiosa la vicenda che ha visto protagonista un'anziana lecchese nel pomeriggio di giovedì 8 aprile. Durante la scorsa settiana un equipaggio della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Lecco è stato inviato a intervenire presso l’abitazione di una signora nata nel 1927, la quale poco prima aveva segnalato di aver subito un furto presso la propria abitazione.

La donna ha raccontato agli agenti alcuni episodi relativi a dei probabili furti subiti in passato. I poliziotti, dopo un breve dialogo, hanno inuito che la donna non intendeva affatto denunciare un reato, ma desiderata piuttosto avere un po’ di compagnia e trovare qualcuno con cui potersi sfogare esternando tutta la propria tristezza e solitudine.

Il trasferimento in casa di riposo

La donna, che vive da sola perchè priva di parenti che possano starle vicino, ha raccontato con profondo dispiacere come nel corso di questa settimana si dovrà trasferite presso una casa di riposo per anziani di Bellagio. Le parole dell’anziana donna e la sua condizione di profonda solitudine hanno toccato nell’animo gli agenti della Questura, i quali si sono trattenuti con lei per qualche minuto, con l’intento di fornirle un po’ di serenita? e conforto.

La mattina di venerdì 9 gli stessi poliziotti sono tornati dalla donna per sincerarsi delle sue condizioni, portandole in dono alcuni pasticcini. La gioia per questa visita inaspettata ha regalato un sorriso all’anziana, la quale ha manifestato agli operatori tutta la sua gratitudine e riconoscenza per l’attenzione dimostrata. «Anche questo e? “Esserci sempre”», spiegano da corso Promessi Sposi.