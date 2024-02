L'appello agli studenti: "Protestate con occupazioni, cortei e sit-in"

Gli studenti lombardi sul piede di guerra: "Siamo stanchi di vedere ignorate le nostre necessità: perciò, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ci attiveremo nei nostri istituti tramite occupazioni, cortei interni, sit-in, minuti di rumore e molte altre forme di protesta, e invitiamo ogni studente e ogni scuola della Lombardia a fare altrettanto" afferma Alessandro di Miceli, coordinatore dell'Unione degli studenti Lombardia.

"Abbiamo deciso di scrivere un documento che contiene un riassunto delle motivazioni e delle rivendicazioni che ci portano a mobilitarci in questo periodo: si tratta soprattutto di un appello rivolto alla popolazione studentesca lombarda, e il suo obiettivo è essere sottoscritto in modo più ampio possibile" continua Sara De Vecchi, dell'esecutivo dell'Unione degli studenti Lombardia.

"Noi vogliamo mettere in pratica un modello di scuola differente, che rivendichiamo da anni e le recenti dichiarazioni di Valditara - che hanno il chiaro obiettivo di oscurare le motivazioni di chi protesta, a cui per altro il ministro non ha mai risposto - non andranno a intaccare la nostra mobilitazione studentesca" conclude Alessandro di Miceli.