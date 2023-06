C'è una data: il 15 giugno apre il nuovo Lecco Hostel

C'è una data per il nuovo ostello di Lecco. Aprirà infatti giovedì 15 giugno il Lecco Hostel: la struttura completamente rinnovata, che il Comune ha affidato in concessione a Ristoget, potrà così iniziare l'attività di ospitalità di turisti, comitive, gruppi di studio e di lavoro. (Clicca qui per avere tutti i dettagli sulla struttura).

"La nostra attività di gestione - commenta Luca Locatelli, amministratore di Ristogest - con tutte le possibili sinergie con i soggetti del territorio, contribuirà ad aumentare la capacità ricettiva cittadina grazie a un immobile completamente rinnovato, innovativo, sostenibile e accogliente, dotato di tutti i comfort, di spazi per meeting e coworking".

"Ogni nostra energia - dichiara Giovanni Cattaneo, assessore all'attrattività territoriale del comune di Lecco - è stata sempre rivolta a poter offrire al nostro territorio una struttura competitiva in un momento in cui c'è grandissima richiesta di posti letto. Ora iniziamo a vivere la quotidianità di una città ancora più accogliente, con l'ostello aperto e le prime recensioni dei viaggiatori: tra qualche settimana avremo modo di ringraziare gli amministratori e gli enti che nel corso di questi anni si sono resi protagonisti di un pezzettino di questa vicenda, a tratti molto travagliata, che tuttavia consegna ai lecchesi un luogo e un team di professionisti pronti a tenere alto il nome della nostra città ai tanti, speriamo tantissimi, ospiti che da qui in avanti la sceglieranno".

Dopo un primo periodo di attività e dopo l'entrata a regime dei servizi offerti, Ristogest e Comune di Lecco organizzeranno, indicativamente a luglio, la presentazione del Lecco Hostel insieme ai soggetti istituzionali che hanno contribuito alla progettazione e al finanziamento della struttura.