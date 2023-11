A Valmadrera nasce una nuova area per i camper

Un'area per camper e camperisti a Valmadrera. Sabato 2 dicembre alle ore 11 è in programma l'inaugurazione della zona designata nella frazione di Paré: saranno presenti gli amici camperisti di Weissenhorn, la città gemellata del popoloso comune lecchese. Fino alla fine dell’anno l’utilizzo sarà gratuito, dal primo gennaio diventerà a pagamento con sosta di 2€ all’ora o 15€ per l’intera giornata.

“La scelta dell’amministrazione viene incontro al sempre crescente turismo in camper, molto praticato da chi ricerca il contatto con la natura e che ben si sposa con l’area di Paré. A tal fine è stata realizzata un’area di sosta per camper con otto piazzole di sosta piu? area camper service (previsto un punto per la ricarica elettrica e il kit service per scarico e carico acque) con fontanella. L’area è dotata di un erogatore di acqua potabile e un impianto automatico per lo scarico dei reflui dotato di sistema autopulente e auto igienizzante. L’impianto è allacciato alla rete fognaria comunale ubicata a valle”, spiega l'amministrazione comunale di Valmadrera.

“Il progetto ha previsto inoltre l’installazione di colonnine per l’erogazione della corrente elettrica. Le colonnine sono in fase di progressiva attivazione. E? prevista, in tempi successivi, l’installazione di un impianto di videosorveglianza a garanzia della sicurezza degli utenti”. L’amministrazione “confida che questa iniziativa possa dare un ulteriore impulso al turismo nella zona”.