Ospedale: il dr. Mario Cerino è il nuovo responsabile Areu Lecco, subentra a Volontè

Cambio all'interno dell'Areu Lecco. Con deliberazione n. 496 del 07/08/2020, infatti, è stato affidato al Dott. Mario Cerino l’incarico di Responsabile facente funzioni della UOSD (Unità Operativa Semplice Dipartimentale) “A.A.T. 118 di Lecco” a decorrere dal 13/08/2020 in sostituzione del dr. Maurizio Volontè, prossimo al pensionamento.

Il dr. Mario Cerino è nato a Lecco il 19 marzo 1971 e nel novembre 2003, dopo la specializzazione, ha iniziato la sua attività lavorativa all’Ospedale "A. Manzoni" presso la Centrale Operativa del 118, svolgendo attività come medico di Centrale e sul territorio.

Dal 2006 ha svolto l’attività come Medico del Pronto Soccorso del Presidio lecchese; durante tale attività gli è stato conferito, a inizio 2019, l’incarico professionale di Esperto in “Monitoraggio del Soggetto con Cardiopatia acuta in Emergenza Urgenza”. Durante l’attività di Pronto Soccorso ha sempre mantenuto un rapporto di collaborazione con l’AAT 118 di Lecco, svolgendo turni sui MSA (automediche) afferenti alla AAT.

«Salutiamo con affetto il Dott. Maurizio Volontè che ha svolto per anni con professionalità e generosità il suo lavoro presso il nostro ospedale. Diamo il benvenuto al Dott. Mario Cerino, che siamo certi darà seguito alla proficua collaborazione fra la nostra Asst e Areu», ha dichiarato Paolo Favini, Direttore Generale della Asst di Lecco.

