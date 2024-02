Il carnevale? Anche sulla neve

Non solo sfilate in città. Nel Lecchese il carnevale può essere festeggiato anche sulla neve. Grazie alle recenti abbondanti nevicate, la stagione dello sci e dei bob ad Artavaggio infatti continua: il tapis roulant dell’area bob sarà aperto da giovedì a domenica, mentre quelli dedicati alle piste da sci saranno aperti venerdì, sabato e domenica per questa settimana di Carnevale.

Impianti e iniziative per grandi e bambini

Artavaggio è un ottimo punto di partenza per bimbi e adulti che si vogliono affacciare al mondo dello sci, con impianti a misura di bambino, piste ampie, poco affollate e maestri di sci competenti per guidare le prime discese anche dei più piccoli. Nei campi scuola troverai anche un’area ideata appositamente per i più piccoli per imparare divertendosi e in sicurezza.

Per i più sportivi, in quota è possibile praticare anche lo scialpinismo. La grande varietà di itinerari consente a tutti di trovare gite adatte alla propria capacità sciistica e atletica. Il divertimento in quota non è riservato solo agli sciatori. A pochi passi dall’arrivo della funivia, si trova infatti un’ampia area interamente dedicata alla pista bob e slitte; con i suoi 150 metri di lunghezza ed un tapis roulant per la risalita, è il ritrovo perfetto per le famiglie.

Gli orari

Artavaggio è la meta ideale anche per fantastiche gite con le ciaspole, grazie ai suoi ampi spazi, panorami mozzafiato e percorsi in mezzo alla natura. Ci sono itinerari per tutti i gusti e capacità: dalle strade battute dal gatto delle nevi, ai sentieri meno frequentati al cospetto del gruppo dei Campelli, tutti si possono cimentare con le ciaspole per divertirsi e passare una giornata indimenticabile.

Gli orari della funivia Moggio-Artavaggio sono dalle 8.30 alle 17 con pausa 12:15-13:30, mentre i tapis roulant sono aperti dalle 8:30 alle 16. La stagione continuerà anche dopo Carnevale: la funivia è aperta tutti i giorni (tranne martedì, giorno di chiusura); tappeti aperti giovedì, venerdì, sabato e domenica (il numero dei tappeti aperti più variare in base alle condizioni della neve).