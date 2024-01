Aperti i tapis roulant sulle piste da sci di Artavaggio

A seguito delle recenti nevicate, ad Artavaggio sono stati aperti i tapis roulant. La funivia Moggio-Artavaggio è attiva tutti i giorni, ad esclusione del martedì; dalle ore 8.30 alle 17:00 con pausa 12:15 - 13:30, fino al 31 marzo prossimo. Lo fanno sapere i gestori degli impianti delle piste della località dell'Alta Valsassina dove, grazie ai 4 tapis roulant, è possibile sciare nei campi scuola appositamente ideati per l’insegnamento dello sci.

"Troverete un’area pensata per i più piccoli, dove i piccoli hanno l’opportunità di imparare a sciare in sicurezza in un ambiente protetto e a misura di bambino - spiegano i portavoce dell'associazione Ricettività e Turismo Artavaggio - Qui i vostri bambini saranno seguiti passo dopo passo da maestri che li prepareranno ad affrontare le loro prime emozionanti discese". Il divertimento in quota non è riservato solo agli sciatori. "Se vuoi trascorrere del tempo sulla neve, in famiglia o in compagnia, e al contempo goderti un suggestivo panorama… Il bob fa proprio per te".

Ad Artavaggio, a pochi passi dall’arrivo della funivia, c'è infatti anche un’ampia area dedicata alla pista bob e slitte; con i suoi 150 m di lunghezza ed un tapis roulant per la risalita, è il ritrovo perfetto per le famiglie. Il tapis roulant dell’area bob è aperto dal giovedì alla domenica, mentre i restanti tapis roulant dedicati allo sci sono aperti tutti i weekend dalle 8:30 alle 16.

Artavaggio è inoltre una meta scelta per le gite con le ciaspole: ampi spazi, panorami mozzafiato e relax e quest’anno, grazie all’associazione Ricettività Turismo Artavaggio, l’offerta si amplia; sono infatti stati tracciati due nuovi percorsi per le ciaspole di diverse difficoltà: “Casera Bassa” e “Casera Campelli” Per qualsiasi info è possibile scrivere a info@pianidiartavaggio.it