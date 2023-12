Artesfera prepara un nuovo anno fatto di emozioni. Si è chiuso alla grande il 2023 per la realtà di Valmadrera, con due titoli italiani che sono stati capaci di conquistare ed emozionare il pubblico valmadrerese: "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi e "Cento domeniche" di Antonio Albanese hanno infatti riempito la sala di persone e applausi negli ultimi due weekend di programmazione di dicembre.

Ma se l’anno è finito col botto, “nuovi appassionanti titoli sono pronti a stupire di nuovo. A,B,Cinema ripartirà infatti con una nuova incredibile stagione di cineforum composta da 10 titoli assolutamente da non perdere, a partire da "Io capitano" di Matteo Garrone: il film candidato al Golden Globe come miglior film straniero aprirà infatti la rassegna il 18 gennaio per una serata da non perdere”, spiega l'associazione.

Non è tutto, “perché altri titoli del calibro di “As Bestas”, “L’ultima luna di settembre”, “La verità secondo Maureen K” e “Felicità” attendono il pubblico per i primi giovedì di programmazione, seguiti settimanalmente da “Anatomia di una caduta”, “The Palace”, “The old oak”, “Il cielo brucia”, per chiudere in bellezza il 21 marzo con "Napoleon"”.

Il 2024 di Artesfera

Una seconda parte di rassegna assolutamente da non perdere: il biglietto per ogni proiezione è al prezzo di 5€, ma grazie al vantaggioso abbonamento che include tutti i titoli al costo di 30€, potrai goderti tutti i film in programma con un risparmio incredibile.

Nel 2024 continueranno anche i titoli della stagione teatrale di Artesfera, con 4 spettacoli ancora in programma, oltre ai due previsti per la rassegna dei bambini. Da gennaio ad aprile calcheranno il palco di Valmadrera Giovanni Scifoni con il suo “Fra”, Chiara Anicito con “Cammella e il gruppo delle mamme”, le Scemette con il loro “Infinity scemette” e Roberto Lipari con “E ho detto tutto”. Appuntamenti da non perdere, così come “I Bestiolini” e “I tre porcellini” per i nostri ospiti più piccoli.

I biglietti si possono acquistare online dal sito www.artesfera.it, oppure direttamente in biglietteria prima di ogni spettacolo, il giovedì e il sabato dalle 20.30, oppure la domenica dalle 16.00.