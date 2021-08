Aperto per ferie in tour nei comuni del territorio: "Gli artigiani non si fermano"

Un successo il tour di Aperto per Ferie che nei giorni scorsi ha visto la presenza dei gazebo di Confartigianato Imprese Lecco ai mercati di Merate, Calolziocorte, Oggiono e Colico. Anche nelle varie realtà della provincia, i cittadini di sono dimostrati interessati all’iniziativa che raccoglie oltre 700 imprese artigiane aperte nel mese di agosto. I collaboratori di Confartigianato Imprese Lecco hanno distribuito oltre 1.000 cartoline-gadget dedicate al sito apertoperferie.artigiani.lecco.it

Sindaci e assessori hanno sottolineato l’importanza di un presidio utile a cittadini e turisti durante l’estate

A ogni mercato sono intervenuti i rappresentanti dei Comuni ospitanti che hanno avuto così modo di apprezzare l’iniziativa illustrata dal presidente Daniele Riva, dal segretario generale Vittorio Tonini e dai delegati comunali e di zona. Sindaci e assessori hanno sottolineato l’importanza di un presidio utile alla cittadinanza e ai turisti durante l’estate. Un modo per fornire un servizio soprattutto a quelle fasce di popolazione più fragili che restano sole in città e possono aver bisogno di interventi di emergenza. Ma non solo, il nostro territorio si dimostra sempre più attrattivo a livello turistico e le Amministrazioni hanno bisogno di non lasciare le città scoperte dai principali servizi.

"Durante gli incontri - spiega Riva - c’è stato modo di dialogare con i sindaci e gli assessori sulle reciproche necessità da parte di imprese e Comuni. Una delle mission di Confartigianato è essere presente nelle Comunità in cui operano le proprie imprese, fare da “sentinella” rispetto alle esigenze dei cittadini che si rivolgono ai nostri uffici e farci portavoce delle loro istanze presso chi di dovere. Siamo soddisfatti della risposta avuta dalla gente e dalle Amministrazioni comunali che hanno capito l’importanza di portare avanti Aperto per Ferie da 26 anni, cercando ogni anno di aggiungere una novità che vada a soddisfare i bisogni delle imprese e del pubblico".

La delegazione di Confartigianato Lecco a Merate.

Hanno voluto essere presenti ai gazebo di Confartigianato: Marco Panzeri (sindaco di Merate), Andrea Robbiani (assessore all’ Ambiente e all’Innovazione Tecnologica Comune di Merate), Alfredo Casaletto (assessore alla Programmazione Economica di Merate), Aldo Valsecchi (vicesindaco di Calolziocorte), Cristina Valsecchi (assessore ad Eventi e Associazioni Comune di Calolziocorte), Chiara Narciso (sindaco di Oggiono), Monica Gilardi (sindaco di Colico) e Sabrina Rabbiosi (assessore al Turismo e Commercio di Colico).