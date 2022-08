Asili, in arrivo nel Lecchese quasi 14 milioni di euro per nidi e scuole dell’infanzia

"Dal Governo, attraverso il Pnrr, sono stati deliberati quasi 14 milioni di euro per 12 progetti di asili nido o scuole dell’infanzia nel Lecchese. Si tratta di un investimento che non ha precedenti per la nostra provincia". Lo hanno reso noto oggi i parlamentari lecchesi della Lega Paolo Arrigoni, Antonella Faggi e Roberto Ferrari, precisando inoltre che tale investimento è destinato a sostenere i poli dell’infanzia e di conseguenza a migliorare i servizi alle famiglie e alle giovani coppie.

"Si tratta di una risposta importante anche per contrastare la denatalità - continuano i parlamentari leghisti - Per qualcuno la soluzione al calo demografico è l’invasione incontrollata di immigrati, per la Lega invece sono gli aiuti concreti per poter crescere dei figli".

"Dei 12 progetti in questione - aggiungono Arrigoni, Faggi e Ferrari - 8 sono stati finanziati, ma con riserva quindi dovranno essere modificati o integrati. Siamo quindi pronti, in questo ultimo scorcio di legislatura, a dare ai comuni, indipendentemente dal loro colore politico, tutto il sostegno pratico negli uffici del Ministero dell’Istruzione affinché possano sanare i punti contestati in modo da non perdere i preziosi contributi".