Lavoratori riuniti alla Cemb: “La discriminazione è ancora presente”

In data 16 maggio 2024, presso azienda Cemb Spa, la Fim Cisl Mbl nella persona della sua Operatrice Francesca Melagrana, componente coordinamento Donne Fim Cisl Mbl con il contributo della Consigliera di parità della provincia di Lecco e l’ Avvocata Monica Rosano, consulente legale dell’ufficio della Consigliera di parità, ha dato operatività al progetto della Commissione Paritetica Nazionale prevista dal Contratto Nazionale Federmeccanica “generiamo cultura,” in assemblea in una azienda a prevalenza maschile si e parlato di discriminazione nei confronti delle donne.

Il dibattito è stato molto interessante, per noi che abbiamo avuto la conferma che su questi temi è necessario generare cultura a 360 gradi, che se si continua a pensare che l’argomento debba essere discusso solo con platee femminili non si genererà mai la condizione per fare quella crescita culturale che ci faccia superare e sconfiggere le discriminazioni che purtroppo le donne ancora subiscono in particolare nel loro percorso professionale. Parlarne con una platea prevalentemente maschile, ha anche aiutato loro a riflettere su stereotipi fortemente radicati nella maggioranza delle persone che se ci sono necessità di assistenza familiare, è la donna che se ne deve occupare e rinunciare se necessario al posto di lavoro, non considerando che questo genererà un vuoto contributivo, poco si conoscono i congedi parentali che permettono ai padri di poter collaborare alla gestione della famiglia.

La considerazione finale è che necessario lavorare ancora tanto per arrivare a quel salto culturale che porti al superamento delle discriminazioni, che è necessario farlo tutti insieme, uomini e donne e pertanto questi momenti di confronto vadano replicati.