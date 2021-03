«Il Monte di Brianza dovrebbe essere Parco Regionale già da anni»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Da ambientalisti apprendiamo con soddisfazione, dalle dichiarazioni dell'assessore competente del Comune di La Valletta Brianza nel corso del'ultimo Consiglio comunale, dell'intenzione di lavorare per l'ampliamento verso nord del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone e di creare un corridoio con il Monte di Brianza.

I territori della piana tra La Valletta Brianza e Castello di Brianza, già tutelati dalla Rete Ecologica Provinciale, rappresentano un ecosistema di grande pregio naturalistico, in cui sono presenti diversi habitat: zone umide e canneti, ambienti boscati di diversa composizione e prati stabili. L'area è attraversata dal torrente Bevera e raccoglie diversi corsi d'acqua secondari provenienti dal versante collinare, creando zone rifugio per numerose specie faunistiche.

Come associazione Monte di Brianza da sempre lavoriamo perché il Monte di Brianza sia riconosciuto come Parco Regionale e non possiamo che esprimere tutto il nostro apprezzamento nel constatare come sempre più amministrazioni comunali vogliano porre nuovi territori sotto tutela. In questo caso rivestono una posizione strategica di cerniera tra un Parco Regionale e un comprensorio che, incredibilmente e inspiegabilmente, dovrebbe già esserlo da almeno 37 anni ma che purtroppo aspetta ancora amministratori lungimiranti che comprendano la necessità di non derogare più decisioni a favore della tutela, della conservazione e della valorizzazione del territorio e del paesaggio. Naturalmente aspettiamo di consultare la documentazione auspicando che, alle intenzioni, seguano azioni concrete.

