Repertorio associazioni e pari opportunità: rinnovi e iscrizioni entro il 15 gennaio

Istituito nel 2011, il repertorio comunale delle associazioni è uno strumento nato per agevolare i rapporti di comunicazione e collaborazione con le libere forme associative che perseguono fini e svolgono attività conformi alla Costituzione italiana e che hanno sede oppure operano in città. Il repertorio è aggiornato grazie alle segnalazioni delle associazioni, che possono presentare domanda di iscrizione, aggiornare i propri dati e aderire alla commissione per le pari opportunità.

Le libere forme associative che intendono aderire devono scrivere entro il 15 gennaio all'ufficio protocollo del Comune di Lecco, sito al piano terra in piazza Diaz 1 e aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 11.30, utilizzando il modello disponibile a questo collegamento sul sito internet istituzionale del Comune di Lecco oppure accedere con SPID al portale delle istanze online nella sezione "servizi generali".

Le associazioni già iscritte devono comunque confermare l'iscrizione presentando una relazione di aggiornamento, che illustri le attività svolte nel 2019 e nel 2020 e l'eventuale integrazione dei dati delle cariche sociali all'ufficio protocollo oppure via posta elettronica certificata a segreteria.comunicazione@comune.lecco.it.

Se l'associazione opera nel territorio del Comune di Lecco e si occupa in modo costante e significativo di pari opportunità, cioè della tutela dei diritti legati all'appartenenza di genere, all'identità nazionale e di etnia, alla religione, agli orientamenti sessuali, alle condizioni sociali, culturali, fisiche e generazionali, può chiedere di far parte anche della commissione comunale per le pari opportunità.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Servizio di informazione, comunicazione e partecipazione del Comune di Lecco telefono ai numeri 0341 481.412 - 470 - 510 o 366 6586381 oppure scrivendo a segreteria.comunicazione@comune.lecco.it.