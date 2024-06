Asst mette in vendita (all'asta) un immobile di sua proprietà in centro Lecco

L’Azienda socio sanitaria territoriale di Lecco - con la delibera numero 360 del 2 maggio scorso - mette in vendita con pubblico incanto un bene immobile di sua proprietà. Si tratta dell'appartamento del complesso “La Corte” - edificio A, situato in centro Lecco, in via Carlo Cattaneo 54. I dettagli tecnici parlano di Mapp. 2638 - Sub. 25 - Cl. 4 - cons. 3 vani. I metri quadrati a disposizione sono 70, rendimento 650,74 euro, classe energetica E. Il prezzo a base di gara è di 123.000 euro.

"L’appartamento si trova al terzo piano di un bello stabile in centro a Lecco - fa sapere Asst, alla quale fanno capo gli ospedali di Lecco, Merate e Bellano - A carico dell’acquirente sono previsti ulteriori oneri per spese conseguenti alla vendita illustrate nel bando. La procedura di gara sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta ai sensi degli articoli 73 e 76 del regolamento 827/1924. Saranno ammesse soltanto offerte di importo pari o superiore a quello indicato".

La presentazione dell’offerta deve essere fatta entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 28 giugno. "Il 26 luglio dalle ore 9 presso la sede amministrativa dell’Asst di Lecco in via dell’Eremo 9/11, aula bianca, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita dell’unità immobiliare. L’offerta dovrà essere corredata dal versamento del deposito cauzionale provvisorio dell'importo di 12.300 euro, pari al 10% del prezzo a base d’asta, da costituirsi secondo le modalità indicate nell''avviso d’asta".

Il bando/avviso di gara integrale, la descrizione particolareggiata dell’immobile e i documenti necessari per partecipare all’asta sono scaricabili alla pagina web: http//www.asst-lecco.it Il responsabile del procedimento è l’architetto Filippo Lodovico Casalini.