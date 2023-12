Asst Lecco, 81 premi di incoraggiamento allo studio ai figli dei dipendenti

Continua l’impegno concreto dell’Asst di Lecco nel sostenere il percorso scolastico dei figli dei propri dipendenti. Nella mattina di oggi, venerdì 22 dicembre, sono infatti stati assegnati 81 premi studio per i risultati conseguiti negli anni scolastici 2021 e 2022. Centosettantadue, in tutto, le domande pervenute all’azienda alla quale fanno capo gli ospedali di Lecco e Merate, per la partecipazione al bando di assegnazione e quattro le graduatorie per anno stilate secondo le votazioni ottenute dai giovani beneficiari.

In collaborazione e d’intesa con le organizzazioni sindacali del Comparto e della dirigenza medica, è stato infatti possibile destinare circa 72.900 euro al sistema di prestazioni finalizzate a incrementare il benessere individuale e familiare dei dipendenti, permettendo così l’assegnazione a 40 studenti per il 2021 e altrettanti 41 per il 2022 di un premio economico di 900 euro ciascuno. 21 riconoscimenti al merito sono andati agli studenti della scuola secondaria di II° livello; 25 ai laureati che hanno ottenuto la triennale di I° livello; 26 premi agli studenti della laurea specialistica magistrale; 9 a quelli del ciclo unico.

"Per l’Asst di Lecco questa iniziativa, ormai consolidata negli anni, vuole essere un incoraggiamento e un premio per i giovani studenti meritevoli figli di dipendenti - commenta Paolo Favini, direttore generale Asst Lecco - è un modo per contribuire allo sviluppo culturale della comunità premiando gli allievi che dimostrano capacità, impegno e passione che permetteranno loro di raggiungere risultati di eccellenza".