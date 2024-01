L'hotel Leonardo Da Vinci è all'asta per cinque milioni e mezzo

Il prestigioso hotel Leonardo Da Vinci va all'asta. Parliamo di una struttura storica, costruita negli Anni '90, a cavallo tra le province di Como e Lecco: la vendita giudiziaria senza incanto si terrà il prossimo 9 marzo alle 9, presso lo studio del curatore Borello. Le offerte saranno accettate fino all8 marzo. L'hotel è in una posizione molto strategica, a Erba e vicino a Lariofiere. All'asta la proprietà, mentre la gestione (che è di una società distinta) continuerà.

L'hotel è composto da 70 camere e un noto ristorante Il Cenacolo. Sono in tutto 6 piani con una grande area per i parcheggi e sono comprese le attrezzature, gli arredi, i mobili e anche i mezzi destinati all'uso alberghiero e tutte le licenze. Lo riportano i colleghi di QuiComo.it.

L'offerta base è di 4,1 milioni di euro, il suo valore è stimato in 5,5 milioni e le offerte dovranno pervenire entro l'8 marzo. La gestione, spiegavamo, fa a capo a un'altra società e i servizi non saranno interrotti. Si tratta di un cambio di proprietà che non inficerà gli aspetti operativi. Da qualche mese la gestione rientra nella catena internazionale Best Western.