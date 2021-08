Momenti di svago per gli over 60: letture popolari dei Promessi Sposi nei luoghi manzoniani

Prosegue Estate sicuramente insieme over 60, il programma di appuntamenti culturali e sociali messo a punto dal Giglio di Pescarenico, che promuove momenti di svago e di aggregazione dal taglio differente per gli ultrasessantenni residenti a Lecco.

"La grande partecipazione che hanno avuto fino a ora le iniziative di Estate Sicura-mente Insieme - spiega l'assessore al Welfare del Comune di Lecco, Emanuele Manzoni - dimostra l'urgenza di incontri e relazioni che la nostra comunità sentiva, oltre alla ricchezza dell'offerta stessa. Ci sono ancora tanti appuntamenti in cui poter stare insieme in sicurezza confrontandosi sulla cultura e le curiosità della nostra comunità, condividendo un pranzo o passeggiando per i nostri rioni. Colgo l'occasione per ringraziare tutte quelle realtà cittadine che stanno collaborando con il Comune per la realizzazione degli eventi. Lecco può ripartire con la consapevolezza che su queste tematiche c'è una squadra in città che gioca insieme".

Gli eventi del mese di agosto si concluderanno martedì 31 agosto con le letture popolari dei Promessi Sposi nei luoghi manzoniani e la visita guidata alla chiesa del Beato Serafino. Per partecipare al momento itinerante che partirà alle 15 proprio dalla chiesa è necessario prenotare entro lunedì 30 agosto.

Proposte sino a ottobre

Le attività proposte insieme a tante realtà cittadine sino alla fine di ottobre, con momenti conviviali e altri di stampo cultuale e con una costante attenzione particolare alla riscoperta delle bellezze a km zero, proseguono anche per tutto il mese di settembre con visite guidate alle bellezze della città, tra cui il Sacromonte di Laorca (mercoledì 8 settembre), la chiesa di San Carlo e la fontana delle tre bocche (martedì 14), la casa del pellegrino di Civate (mercoledì 15), il campanile di Lecco e a Villa Manzoni (mercoledì 22), l'archivio-museo parrocchiale di Castello (venerdì 24). Per il ciclo di incontri "Il Romanico del Viandante - Chiese romaniche sulla sponda lecchese del Lario" l'appuntamento è fisso per tre martedì del mese a partire dal 21 settembre. Itiner'arte, con laboratori creativi, riparte invece martedì 7 e sarà protagonista anche giovedì 16 e giovedì 30 settembre. Infine non mancherà la classica tombolata d'estate (giovedì 2), un pomeriggio in fattoria all'ombra del Resegone con degustazione di prodotti locali (giovedì 9) e uno in compagnia del coro Auser (giovedì 23).

Per informazioni più dettagliate su tutte le iniziative, realizzate nel rispetto delle norme sanitarie in materia di prevenzione, e per le prenotazioni obbligatorie è possibile recarsi nella sede de "Il Giglio", in via Ghislanzoni 91, aperta da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12, oppure telefonare al numero 0341 287592 o 348 5272116, o scrivere a anziani.attivi@comune.lecco.it.