Le bollette dell'acqua dei lecchesi aumenteranno per sei anni di fila: "Nessuno lo ha impedito"

Le tariffe dell'acqua, e di conseguenza le bollette dei cittadini, aumenteranno di un valore fra il 5% e il 6% ogni anno per i prossimi sei anni. È stato ratificato dal Consiglio provinciale e, per il 'Comitato lecchese acqua pubblica e beni comuni' e per i consiglieri comunali di Lecco Clara Fusi e Giovanni Tagliaferri, nessuno ha fatto niente per venire incontro ai cittadini e alle famiglie.

"I Comuni tirano il sasso e nascondono la mano"

"Potrebbe essere apprezzabile l'intervento del sindaco di Garlate, Giuseppe Conti, che auspica una riflessione sull'aumento del 6% delle tariffe idriche, ma il 5 giugno scorso alla Conferenza erano presenti 50 Comuni, su 84, tre si sono astenuti, Monte Marenzo, Taceno e Vercurago, gli altri hanno approvato l'aumento e, tra questi, anche il Comune di Garlate - spiega il Comitato in una nota ufficiale - Magari i sindaci spiegheranno che l'approvazione della tariffa compete al Consiglio provinciale e non ai Comuni. Vero, la legge regionale della Lombardia ha assegnato alla Provincia l'approvazione della tariffa, però, previo parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni e, se i Comuni non avessero espresso parere favorevole a maggioranza, la provincia non avrebbe potuto aumentare le tariffe. Sono quei meccanismi, scorretti più che strani, che la maggior parte degli utenti del servizio, ossia i cittadini dei Comuni, non conoscono e che consentono ai sindaci di tartassarli attribuendo la responsabilità ad altri e ad invitare a una riflessione. Il classico 'tirare il sasso e nascondere la mano'. Perché i 47 Comuni che hanno espresso parere favorevole, quindi approvato l'aumento, la riflessione non l'hanno fatta prima e non auspicata un mese e mezzo dopo?" si domandano dal Comitato lecchese acqua pubblica e beni comuni.

L'auspicata riflessione si potrà fare tra sette anni, perchè "i Comuni hanno approvato l'aumento del 6% per il 2024, 2025 e 2026 ed il 5% per il 2027, 2028 e 2029, un aumento nei sei anni del 37,9%. Forse la riflessione è meglio che la facciamo noi, utenti e cittadini - proseguono dal Comitato - Nel merito concordiamo, parzialmente, sulla proposta di vendere parte delle azioni di ACinque. Noi, abbiamo, a più riprese, proposto la vendita di tutte le azioni di ACinque perchè non rientra nelle funzioni dei Comuni la gestione finanziaria che ha una natura prettamente privata; è stato il motivo per cui, affiancando altre associazioni, comitati e cittadini, ci siamo opposti alla cessione di Acel Service e Acel reti".

"Un quinto dei lecchesi non rappresentati"

"I nostri motivi di critica non erano, però, solo di principio, pur importanti, che aiutano a capire a che cosa serve il Comune, erano e sono anche pratici. Nei sei anni, 2024-2029, gli investimenti previsti ammontano a 166 milioni di euro di cui 31,5 milioni coperti da contributi a fondo perduto, e la parte residua pagata dalle bollette. Se le azioni venissero tutte vendute, in bilancio di LRH 116 milioni di euro, le tariffe potrebbero diminuire invece di aumentare e, eliminando costi che non sono costi del servizio, potrebbero ridursi del 25/30%. Non è possibile ignorare e non stigmatizzare l'assenza di 34 Comuni alla Conferenza che ha approvato l’aumento. 76.438 cittadini, oltre un quinto dei lecchesi non sono stati rappresentati. È corretto? Fare il sindaco non è un obbligo, è un impegno civico volontariamente assunto ma non onorato assentandosi quando gli argomenti sono importanti come lo è il servizio idrico, forse il servizio più importante, con la gestione dei rifiuti; nemmeno, però, si può partecipare in modo acritico, se il Piano Economico Finanziario sottoposto al parere/approvazione fosse stato analizzato e studiato, probabilmente i cittadini non sarebbero stati vessati con l'aumento della tariffa che si aggiunge a tutto quello che i servizi pubblici hanno provocato negli ultimi anni".

"Si ritiene tutto questo tollerabile?"

"La notizia è passata quasi in sordina e forse qualcuno in fondo aveva sperato che così fosse - commentano a loro volta i consiglieri comunali del Gruppo misto di Lecco Clara Fusi e Giovanni Tagliaferri - Nell'arco dei prossimi 6 anni i cittadini lecchesi dell'intera provincia vedranno le loro bollette aumentare annualmente del 5-6%. Annualmente. Per sei anni. A confermarlo è stata in Consiglio provinciale la relazione del presidente dell'Ufficio d'ambito di Lecco, che ha fatto seguito al parere espresso dalla Conferenza dei sindaci all'inizio del giugno scorso. Certo, ci si è affrettati a spiegare, gli incrementi sono legati a diversi milioni di 'costi imprevisti' registrati negli ultimi due anni oltre che a un'importante e senz'altro encomiabile programma di investimenti che verrà messo in campo da qui al 2045. Lascia però assai perplessi e amareggiati la relativa e incredibile tranquillità con cui si dà per scontato e si riconosce in fondo come del tutto tollerabile, per non dire normale, il fatto che a fare letteralmente le spese di tutto questo saranno, verrebbe da dire come sempre, i cittadini lecchesi, che si troveranno automaticamente di anno in anno una bolletta sempre più pesante".

Presenti in Conferenza solo 50 sindaci su 84

"Del resto le perplessità si amplificano quando si va a leggere il verbale della seduta del 5 giugno scorso della Conferenza dei sindaci all'interno dell'Ambito territoriale, seduta al cui ordine del giorno c'era proprio tra gli altri punti anche l'espressione di parere sulla predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato 2024-2029. Ebbene, su 87 Comuni della Provincia di Lecco, i presenti (tramite i sindaci o i loro rappresentanti) erano solo 50 su 84. Di questi 50, con riferimento al piano tariffario, a votare a favore sono stati praticamente tutti, 47, con solo 3 astenuti e neppure un voto contrario".

"Appare dunque assordante il silenzio, per non dire l'indifferenza, con cui tale provvedimento è stato considerato e accolto - proseguono Fusi e Tagliaferri - Il che significa che praticamente tutte le maggiori forze politiche locali pare non si siano interrogate sul punto di vista - verrebbe da dire sulle conseguenze nelle tasche - dei cittadini e delle famiglie. Che si tratti di un tema scomodo, molto tecnico e certamente poco appagante in termini elettorali è evidente ai più; che ci si possa permettere di non interrogarsi di fronte all'ennesimo balzello appare però piuttosto indecoroso. Lo è, peraltro, se si considera che questo non è che l'ultimo (per ora) dei sacrifici chiesti ai cittadini, in questi anni, colpiti, a stipendi rigorosamente fermi o poco più, da ogni genere di aumento e di shock economico, dal Covid alla guerra, dai rincari energetici ai ritocchi all'insù di addizionali Irpef e tariffe dei servizi".

"Chiediamo un dibattito fra i Comuni"

"Come rappresentanti dei cittadini all'interno del Consiglio comunale di Lecco (città capoluogo che all'interno della Conferenza di giugno si è espressa anch'essa a favore degli aumenti con il suo peso specifico di ben 47mila voti), riteniamo nel nostro piccolo di non poter ignorare questa vicenda e ci permettiamo di invitare costruttivamente ad aprire un dibattito che coinvolga tutti i sindaci dei comuni della provincia e tutti i relativi rappresentanti eletti dai cittadini, affinchè si trovino forme alternative per sostenere i maggiori costi e i pur necessari investimenti scongiurando il pesante rincaro per le famiglie. Si tratta forse di un appello tardivo, giacchè il parere positivo è ormai stato dato dai sindaci, ma tant'è. Tuttavia, ci chiediamo noi, prima di dare l'ok agli aumenti nelle bollette, non sarebbe forse stato utile e opportuno almeno un confronto all'interno dei rispettivi Consigli comunali?".