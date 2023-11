L'aurora boreale al laghetto del Pertus toglie il fiato

L'aurora boreale? Si vede anche qui da noi. E il merito di averla immortalata va a Stefano Belloli, 28enne di Calolziocorte che lo scorso 5 novembre si è dato da fare dopo averla vista - come racconta il suo profilo Instagram - in Svezia all'inizio dell'anno. Il giovane è salito al laghetto del Pertus, bella località che si trova in Val San Martino - "scaricando" sulla macchina fotografica le previsioni degli esperti: come successo a settembre, infatti, la tempesta geomagnetica che si è palesata alle nostre latitudini nei giorni scorsi ha permesso la nascita del fenomeno naturale, catturato dal fotoamatore lecchese.

Lo specchio d'acqua e le montagne innevate sullo sfondo, sommate alla notte quasi completamente stellata, completano un quadro spettacolare.