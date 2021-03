Auser cerca volontari ad Abbadia, Mandello, Barzio e Oggiono

Auser Leucum cerca volontari per le sedi di Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Barzio e Oggiono, per servizi di accompagnamento, compagnia telefonica e attività di promozione sociale verso le persone più fragili.

Auser è un'associazione che ha come obiettivo quello di favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. La proposta associativa è rivolta a loro, ma è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse. È possibile aiutare Auser per i servizi di trasporto di accompagnamento sociale verso ospedali, ambulatori, supermercati o altri luoghi, per la telefonia sociale e per lo svolgimento di attività culturali.

Tutti i volontari Auser sono dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale contro il contagio da Covid-19, e coloro che si occupano del trasporto e dell'accompagnamento di disabili e anziani sono stati vaccinati.

Chi vuole offrire qualche ora del proprio tempo e dare una mano come volontario, può compilare il modulo disponibile a questo link, oppure per maggiori informazioni contattare l'associazione al numero 0341 286096 o all'indirizzo mail info@auserlecco.it.