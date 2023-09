Auser inaugura la saletta Marika Ara: "Qui sentiremo la sua presenza"

Il suo nome resterà impresso per sempre in uno dei luoghi che più amava e in cui ha prestato la sua instancabile attività di volontaria. "E tutti, quando entreremo qui, dove organizziamo gran parte delle nostre attività, sentiremo la sua presenza".

Così Claudio Dossi, presidente provinciale di Auser, giovedì mattina ha aperto la cerimonia di inaugurazione della sala al primo piano nella sede di corso Monte Santo intitolata a Marika Ara, volontaria scomparsa lo scorso luglio a seguito di un malore accusato mentre si trovava in missione umanitaria in Serbia. La 70enne calolziese ha speso una vita nel mondo del volontariato con Auser, Mir Sada, Caritas; in politica con la Sinistra, nel sindacato con la Cgil, quindi con Anpi e Circolo Arci Spazio condiviso di Calolzio, nonché come volontaria al cinema parrocchiale.

Presenti, oltre a decine di volontari, numerosi rappresentanti delle istituzioni, il consigliere comunale Alberto Anghileri, il segretario generale della Cgil Lecco Diego Riva e il segretario dello Spi Cgil Lecco Giuseppina Cogliardi, mentre hanno inviato il proprio saluto il senatore Tino Magni e il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli.

"In prima linea per i più bisognosi"

"Con questo atto di vicinanza a Marika vogliamo rimarcare quanto ci manca - ha commentato il presidente provinciale di Auser, Claudio Dossi - Il sorriso con cui oggi Auser vi ospita è lo stesso sorriso con cui lei ci guardava ogni giorno. Marika metteva tanta passione in ciò che faceva, era nostra volontaria e non solo, sempre in prima linea per aiutare i più bisognosi. Una garanzia per me e per Auser". Dossi ha sottolineato in maniera particolare un aspetto caratteriale della volontaria calolziese: "Voleva conoscere e costruire, l'intero tempo che dedicava ad Auser era per costruire, e questo è un grande valore che richiede equilibrio e volontà".

Toccante l'intervento del compagno di Marika, Corrado Conti: "Non è vero che il tempo allevia il dolore: dopo tre mesi la sua mancanza è sempre più forte - sono state le sue parole - Ho deciso di continuare l'attività che portavamo avanti insieme, nel mondo del volontariato e non solo. Questa iniziativa di Auser renderà la presenza di Marika duratura. Colgo l'occasione per ricordare Piero, un altro volontario dell'associazione: ora riposano vicini, al cimitero di Laorca. E ringrazio Alexandra, oggi qui presente, membro della famiglia che in Serbia mi è stata accanto durante i giorni più difficili dopo il malore che ha colpito Marika".

"Naturale propensione verso gli altri"

Presente l'assessore comunale Emanuele Manzoni: "Non è facile trovare le parole giuste. Vorrei citare la sua naturale propensione verso gli altri, l'attenzione nel riequilibrare le necessità delle persone. Sapevo che era presente in moltissime associazioni, ma ogni volta scopro un tassello in più. Il secondo aspetto è il suo amore verso la costituzione antifascista, che in un periodo di derive qualunquiste è un bene di cui fare tesoro". La presidente regionale di Auser, Fulvia Colombini, si è rivolta così a Corrado Conti: "Credo che l'amore, l'amicizia e il rispetto suscitati da Marika nelle altre persone possano essere di conforto. I volontari Auser non sono pedine da muovere, ma una parte importante della nostra comunità. Vorrei inoltre sottolineare come Marika abbia sempre seguito con determinazione la costituzione e il codice etico di Auser".

Dopo l'intervento delle autorità, Dossi e Conti hanno provveduto al taglio del nastro della saletta riunioni, di fronte a numerosi volontari e volontarie commosse. All'interno è stata posta una targa che ricorda Maria Carla Ara, da tutti chiamata "Marika". La cerimonia si è conclusa con un breve momento musicale in cui sono state cantate due canzoni cui la donna era particolarmente legata: La Cura di Franco Battiato e Insieme di Mina.